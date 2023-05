Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagvormittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Nemetschek 72,46 EUR

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 72,48 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 73,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,82 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.329 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 74,54 EUR erreichte der Titel am 12.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 2,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 42,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 40,98 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 64,97 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 27.04.2023. Das EPS belief sich auf 0,31 EUR gegenüber 0,37 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 192,20 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 204,63 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 31.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 26.07.2024 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2023 1,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

