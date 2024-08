Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gewinnt am Donnerstagvormittag

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 92,15 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nemetschek SE-Aktie sogar auf 92,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 91,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 300 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.06.2024 bei 98,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,52 EUR. Dieser Wert wurde am 27.09.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 65,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,537 EUR, nach 0,480 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 88,75 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 31.07.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 207,51 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 227,69 Mio. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Nemetschek SE rechnen Experten am 23.10.2025.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,57 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

