Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag auf grünem Terrain

Nemetschek SE im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 58,08 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:03 Uhr sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 58,08 EUR zu. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 58,08 EUR zu. Mit einem Wert von 57,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 719 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,32 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 22,89 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 42,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.11.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,34 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 64,66 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Nemetschek SE veröffentlichte am 31.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,40 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 207,50 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 203,85 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Nemetschek SE am 26.10.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 31.10.2024.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

XETRA-Handel: TecDAX mittags auf grünem Terrain

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Nemetschek SE-Investment eingefahren

MDAX aktuell: Börsianer lassen MDAX am Nachmittag steigen