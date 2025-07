Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag stärker

Nemetschek SE im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 129,90 EUR zu.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 129,90 EUR. Bei 130,20 EUR erreichte die Nemetschek SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 129,70 EUR. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.191 Stück gehandelt.

Bei 131,00 EUR markierte der Titel am 10.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,10 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 62,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,615 EUR. Im Vorjahr erhielten Nemetschek SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 114,22 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 30.04.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 282,81 Mio. EUR – ein Plus von 26,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 223,95 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,81 EUR fest.

