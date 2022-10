Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Montagnachmittag südwärts

Das Papier von Nemetschek SE befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 48,34 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Nemetschek SE-Aktie bis auf 48,05 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 49,92 EUR. Bisher wurden via XETRA 42.062 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.11.2021 markierte das Papier bei 116,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 58,38 Prozent zulegen. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,49 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 11,15 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 57,17 EUR.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,30 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,78 Prozent auf 202,78 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 169,30 EUR erwirtschaftet worden.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 31.03.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Nemetschek-Aktie bricht dennoch ein: Nemetschek in Q3 mit Umsatzwachstum - Zahlen im Rahmen der Erwartungen

Ausblick: Nemetschek SE zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: Nemetschek SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nemetschek SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek SE

Bildquellen: Nemetschek Group