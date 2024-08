Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag mit Einbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 89,02 CHF.

Das Papier von Nestlé befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,1 Prozent auf 89,02 CHF ab. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 88,96 CHF. Bei 88,96 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 436.866 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 22.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 108,08 CHF. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 17,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,70 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 3,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,11 CHF belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 103,20 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.02.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.02.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,84 CHF in den Büchern stehen haben wird.

