Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Nestlé. Mit einem Wert von 92,60 CHF bewegte sich die Nestlé-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 92,60 CHF zeigte sich die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Bei 92,86 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 92,52 CHF ein. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 92,82 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 82.922 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2023 bei 108,48 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 17,15 Prozent wieder erreichen. Bei 89,52 CHF erreichte der Anteilsschein am 25.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,33 Prozent.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 109,45 CHF aus.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2024 4,97 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

