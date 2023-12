Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Mittag südwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 99,31 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 99,31 CHF. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 99,30 CHF. Bei 100,12 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 577.521 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 116,84 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 17,65 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 97,09 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2023). Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 2,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 117,50 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nestlé am 25.04.2023. Das vergangene Quartal hat Nestlé mit einem Umsatz von insgesamt 22.238,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 22.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,85 CHF im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Wie Experten die Nestlé-Aktie im November einstuften

Zuversicht in Zürich: SLI letztendlich mit grünem Vorzeichen

Freundlicher Handel: SMI verbucht schlussendlich Zuschläge