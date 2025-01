Aktienkurs aktuell

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Nestlé

07.01.25 09:22 Uhr

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 73,94 CHF.

Wer­bung

Die Nestlé-Aktie musste um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 73,94 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Nestlé-Aktie bis auf 73,94 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,28 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 123.053 Stück gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.02.2024 bei 100,56 CHF. Mit einem Zuwachs von 36,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,82 CHF. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,04 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,00 CHF je Wertpapier. Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 87,78 CHF. Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.02.2026. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,61 CHF je Nestlé-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Börse Zürich: Schlussendlich Pluszeichen im SLI SMI-Handel aktuell: SMI beendet die Sitzung im Plus Optimismus in Europa: STOXX 50 steigt schlussendlich

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com