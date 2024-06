Nestlé im Fokus

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Freitagmittag mit Verlusten

07.06.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 98,24 CHF.

Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,1 Prozent auf 98,24 CHF ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 98,04 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 98,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 507.402 Stück. Am 24.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 109,34 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 89,52 CHF am 25.04.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 9,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,16 CHF ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 109,82 CHF aus. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 24.07.2025. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 5,00 CHF im Jahr 2024 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Zuversicht in Zürich: SMI bewegt schlussendlich im Plus Gute Stimmung in Zürich: SPI bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus Börse Zürich in Grün: SLI zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

