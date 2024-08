Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag gesucht

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nestlé zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 88,02 CHF zu.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:49 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 88,02 CHF. Die Nestlé-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 88,16 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 86,54 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 734.612 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 22.09.2023 markierte das Papier bei 108,08 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,79 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 85,70 CHF. Dieser Wert wurde am 26.07.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,11 CHF ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 101,33 CHF.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 12.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,84 CHF fest.

