Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Vormittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 74,54 CHF.

Die Nestlé-Aktie musste um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 74,54 CHF. Im Tief verlor die Nestlé-Aktie bis auf 74,46 CHF. Bei 74,82 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 167.212 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 100,56 CHF erreichte der Titel am 06.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 34,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2024 (72,82 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,03 CHF. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,33 CHF an.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.02.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,61 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

