Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé legt am Mittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Nestlé. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 90,06 CHF zu.

Um 11:47 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 90,06 CHF zu. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 90,26 CHF zu. Mit einem Wert von 89,78 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 835.774 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 08.06.2024 auf bis zu 98,62 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 9,50 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,82 CHF. Abschläge von 19,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,09 CHF ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 85,00 CHF.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,55 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

