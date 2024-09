Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 88,54 CHF zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,5 Prozent auf 88,54 CHF. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 88,58 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 88,10 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 418.012 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 108,08 CHF erreichte der Titel am 22.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,07 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.07.2024 bei 85,70 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 3,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,12 CHF. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 94,88 CHF.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.02.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.02.2026 erwartet.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,83 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

