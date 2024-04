Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag mit Einbußen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 93,38 CHF.

Das Papier von Nestlé befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,5 Prozent auf 93,38 CHF ab. Bei 93,06 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 93,92 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1.053.728 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 26.04.2023 markierte das Papier bei 116,84 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 25,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,01 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 2,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,17 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,00 CHF je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 110,59 CHF.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 25.07.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2024 4,98 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

