Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Nestlé am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 85,46 CHF abwärts.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 85,46 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 85,38 CHF. Bei 86,05 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 1.080.422 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 98,62 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,82 CHF ab. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 17,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,07 CHF belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,30 CHF je Nestlé-Aktie an.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 24.07.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Nestlé.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,41 CHF je Nestlé-Aktie.

