Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé macht am Mittag Boden gut

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nestlé zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Das Papier von Nestlé legte um 11:49 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 74,48 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Nestlé-Aktie sogar auf 74,82 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 74,70 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1.246.933 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 100,56 CHF markierte der Titel am 06.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 35,02 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2024 Kursverluste bis auf 72,82 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 2,23 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,03 CHF belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,33 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.02.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 12.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,61 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Handel aktuell: SMI zum Handelsende leichter

Börse Zürich in Rot: SLI schlussendlich in der Verlustzone

Schwache Performance in Zürich: SMI schwächelt nachmittags