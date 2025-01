Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag in Rot

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 74,06 CHF abwärts.

Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 74,06 CHF nach. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 74,04 CHF ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,70 CHF. Bisher wurden via SIX SX 2.173.528 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 100,56 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 35,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 72,82 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 1,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,03 CHF. Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 85,33 CHF.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 13.02.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 12.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2024 4,61 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

