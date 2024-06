Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 95,72 CHF.

Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 95,72 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 95,96 CHF. Bei 95,14 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 1.381.141 Stück.

Am 24.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 109,34 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 14,23 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 25.04.2024 auf bis zu 89,52 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 6,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 109,45 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 25.07.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,98 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

