Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Montagmittag im Plus

Die Aktie von Nestlé zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 84,22 CHF.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 84,22 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Nestlé-Aktie bei 84,68 CHF. Bei 83,76 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 558.694 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 104,14 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 23,65 Prozent Luft nach oben. Am 20.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 82,04 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,59 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,08 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 92,44 CHF.

Am 13.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Am 12.02.2026 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2024 4,76 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

