Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Freitagvormittag seitwärts

18.10.24 09:23 Uhr

Die Aktie von Nestlé zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Die Nestlé-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 85,94 CHF.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der Nestlé-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 85,94 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 86,00 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Nestlé-Aktie bis auf 85,62 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 85,98 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 318.901 Nestlé-Aktien umgesetzt. Mit einem Kursgewinn bis auf 101,28 CHF erreichte der Titel am 20.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Nach 3,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,07 CHF je Nestlé-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 92,44 CHF je Nestlé-Aktie aus. Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.02.2026. Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2024 4,74 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Nestlé-Aktie gewinnt dennoch: Jahresziele müssen gesenkt werden Donnerstagshandel in Zürich: SMI zum Ende des Donnerstagshandels fester Optimismus in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

