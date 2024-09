Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nestlé zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 85,64 CHF.

Die Nestlé-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 85,64 CHF an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Nestlé-Aktie sogar auf 86,42 CHF. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 85,56 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 86,36 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 1.272.044 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 108,08 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.09.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 26,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 85,54 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,10 CHF, nach 3,00 CHF im Jahr 2023. Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 94,88 CHF.

Voraussichtlich am 13.02.2025 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.02.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,82 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SIX-Handel SMI schwächelt zum Ende des Mittwochshandels

Verluste in Zürich: SLI zeigt sich letztendlich schwächer

Schwacher Handel in Zürich: SMI liegt im Minus