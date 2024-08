Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 89,96 CHF.

Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 89,96 CHF ab. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 89,80 CHF ab. Bei 90,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 101.594 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 108,08 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.09.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 16,77 Prozent niedriger. Am 26.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 85,70 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 4,74 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2023 mit 3,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,11 CHF je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 101,33 CHF.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 12.02.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2026 5,49 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

