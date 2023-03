Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gewinnt am Nachmittag

Folgen FACEBOOK

Die Aktie von Nestlé zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 110,06 CHF nach oben.