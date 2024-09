Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Nestlé am Dienstagnachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 83,86 CHF nach oben.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 83,86 CHF. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 84,02 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 83,10 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.809.612 Nestlé-Aktien.

Am 26.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 107,58 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 22,05 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 82,04 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 2,17 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 94,00 CHF je Nestlé-Aktie an.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 12.02.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,81 CHF je Nestlé-Aktie.

