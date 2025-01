Blick auf Aktienkurs

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé präsentiert sich am Vormittag stärker

28.01.25 09:22 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 77,84 CHF.

Wer­bung

Die Nestlé-Aktie konnte um 09:06 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 77,84 CHF. In der Spitze gewann die Nestlé-Aktie bis auf 77,92 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 77,82 CHF. Zuletzt wechselten 233.647 Nestlé-Aktien den Besitzer. Bei 100,56 CHF markierte der Titel am 06.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 29,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,82 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 6,45 Prozent Luft nach unten. Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,03 CHF ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 85,33 CHF. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.02.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.02.2026 erwartet. Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2024 4,61 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Pluszeichen in Zürich: SMI beendet die Sitzung mit Gewinnen Gewinne in Zürich: SLI liegt zum Ende des Montagshandels im Plus Gute Stimmung in Zürich: SPI schlussendlich fester

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com