Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag gefragt

Um 17:31 Uhr wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 112,06 CHF nach oben. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 112,38 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 111,30 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 1.792.103 Stück.

Bei 118,70 CHF markierte der Titel am 30.07.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 103,42 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 7,71 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 122,46 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nestlé am 25.04.2023. Das vergangene Quartal hat Nestlé mit einem Umsatz von insgesamt 22.238,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 27.07.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 25.07.2024.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,97 CHF je Aktie.

