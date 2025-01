Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Freitagmittag im Minusbereich

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 78,58 CHF.

Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 78,58 CHF abwärts. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 78,42 CHF ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 78,90 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1.205.621 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 06.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 100,56 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 21,86 Prozent niedriger. Am 20.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,82 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,03 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 85,33 CHF.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2025 terminiert. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 12.02.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,61 CHF im Jahr 2024 aus.

