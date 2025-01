Nestlé im Fokus

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gibt am Freitagnachmittag ab

31.01.25 16:08 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 77,94 CHF.

Die Nestlé-Aktie notierte um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 77,94 CHF. Im Tief verlor die Nestlé-Aktie bis auf 77,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,90 CHF. Bisher wurden heute 2.455.124 Nestlé-Aktien gehandelt. Der Anteilsschein kletterte am 06.02.2024 auf bis zu 100,56 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 22,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 72,82 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,03 CHF, nach 3,00 CHF im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 85,33 CHF. Am 13.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.02.2026. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,61 CHF im Jahr 2024 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Starker Wochentag in Zürich: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im SMI Börse Zürich: Schlussendlich Gewinne im SMI SMI aktuell: SMI nachmittags in der Gewinnzone

