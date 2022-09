Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Netflix-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 222,95 EUR. Die Netflix-Aktie sank bis auf 220,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 221,25 EUR. Bisher wurden heute 5.745 Netflix-Aktien gehandelt.

Bei 617,60 EUR markierte der Titel am 17.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 63,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 155,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 43,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 263,38 USD.

Netflix veröffentlichte am 19.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 3,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 2,97 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 7.970,14 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.341,78 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 17.10.2022 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2022 10,15 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

