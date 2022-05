Netflix Aktie News: Netflix am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

Die Netflix-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 190,20 EUR. Die Netflix-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 190,58 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 189,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.242 Netflix-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 617,60 EUR erreichte der Titel am 17.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 69,20 Prozent Luft nach oben. Am 28.04.2022 gab der Anteilsschein bis auf 177,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 7,46 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 351,43 USD an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 19.04.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,53 USD gegenüber 3,75 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.867,77 USD im Vergleich zu 7.163,28 USD im Vorjahresquartal.

Am 18.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2023 12,10 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Netflix-Aktie legt zu: Netflix erteilt Animationsserie von Harry und Meghan eine Absage

Netflix-Aktie, NVIDIA-Aktie, Tesla-Aktie, Amazon-Aktie & Co im Fokus: Das sind die Ausblicke und Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

April 2022: Experten empfehlen Netflix-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: jejim / Shutterstock.com