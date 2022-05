Netflix Aktie News: Netflix zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 189,20 EUR zu. Die Netflix-Aktie legte bis auf 190,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 189,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 522 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.11.2021 bei 617,60 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 69,37 Prozent niedriger. Am 28.04.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 177,00 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 6,89 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 351,43 USD an.

Am 19.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,53 USD gegenüber 3,75 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 7.867,77 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.163,28 USD erwirtschaftet worden waren, um 9,83 Prozent gesteigert.

Die Netflix-Bilanz für Q2 2022 wird am 18.07.2022 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 12,10 USD fest.

Redaktion finanzen.net

