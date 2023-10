Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gewinnt am Nachmittag an Fahrt

So entwickelt sich Netflix

Die Aktie von Netflix zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Netflix-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 385,07 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 16:08 Uhr wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 385,07 USD nach oben. In der Spitze gewann die Netflix-Aktie bis auf 394,87 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 377,11 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.088.685 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 485,00 USD erreichte der Titel am 20.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,95 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 211,73 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 45,02 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 454,29 USD für die Netflix-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 19.07.2023 vor. Das EPS wurde auf 3,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,20 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.187,30 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 7.970,14 USD eingefahren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Netflix wird am 18.10.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Netflix rechnen Experten am 15.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 11,86 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Netflix-Investition eingebracht

NASDAQ-Titel Alphabet-Aktie: Diese Projekte wurden von Google beerdigt

Hollywoods Synchronsprecher steuern auf Streik zu