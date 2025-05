Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Kursentwicklung

Die Aktie von Netflix zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 1.145,31 USD bewegte sich die Netflix-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der Netflix-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 1.145,31 USD. Der Kurs der Netflix-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1.150,09 USD zu. Im Tief verlor die Netflix-Aktie bis auf 1.143,44 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1.148,48 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 101.500 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.164,00 USD. 1,63 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 588,43 USD. Mit Abgaben von 48,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 1.089,17 USD angegeben.

Netflix ließ sich am 17.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 6,76 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 5,40 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 10,38 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,38 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,62 Prozent gesteigert.

Am 16.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 25,59 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

