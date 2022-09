Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix verbilligt sich am Montagnachmittag

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 227,30 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Netflix-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 225,15 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 227,20 EUR. Zuletzt wechselten 2.105 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 17.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 617,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 63,20 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 155,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 45,82 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 263,38 USD an.

Netflix ließ sich am 19.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,20 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 2,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.970,14 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.341,78 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.10.2022 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2022 10,15 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

