Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

Die Aktie von Netflix gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Netflix-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 480 Netflix-Aktien.

Bei 485,00 USD erreichte der Titel am 20.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,33 Prozent hinzugewinnen. Bei 273,41 USD fiel das Papier am 29.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 440,00 USD an.

Netflix gewährte am 18.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,73 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 3,10 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 8.541,67 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.925,59 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,77 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Netflix am 18.01.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 12,13 USD je Aktie aus.

