Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von Netflix gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Netflix-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 1.153,58 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Netflix-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 1.153,58 USD. Im Tief verlor die Netflix-Aktie bis auf 1.153,00 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1.161,62 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 108.279 Netflix-Aktien.

Bei 1.164,00 USD erreichte der Titel am 07.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 588,43 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Netflix-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.089,17 USD aus.

Am 17.04.2025 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,38 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Netflix am 16.07.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2025 25,59 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

