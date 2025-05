Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittwochnachmittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 1.140,50 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Netflix-Papiere um 15:53 Uhr 0,2 Prozent. Die Netflix-Aktie legte bis auf 1.146,99 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 1.138,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 111.945 Netflix-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.05.2025 auf bis zu 1.159,31 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 1,65 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 588,43 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 48,41 Prozent Luft nach unten.

Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 1.089,17 USD.

Netflix veröffentlichte am 17.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,76 USD. Im Vorjahresviertel waren 5,40 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 10,38 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,38 Mrd. USD umgesetzt.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 16.07.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 25,59 USD je Aktie belaufen.

