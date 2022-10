Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Vormittag mit Abschlägen

Das Papier von Netflix befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 233,50 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Netflix-Aktie bisher bei 233,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 233,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 272 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 617,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2021 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 62,19 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2022 bei 155,88 EUR. Abschläge von 49,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 261,75 USD.

Am 19.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,97 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,56 Prozent auf 7.970,14 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.341,78 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.10.2022 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Netflix-Anleger Experten zufolge am 17.10.2023 werfen.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 10,11 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Vom Buchhändler zum größten Online-Versandhaus der Welt - So lief der Aufstieg von Amazon

September 2022: Analysten sehen Potenzial bei Netflix-Aktie

Erste Schätzungen: Netflix stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: Netflix