Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Netflix-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 657,94 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,5 Prozent auf 657,94 USD. Der Kurs der Netflix-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 660,43 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 648,70 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 143.807 Netflix-Aktien.

Bei 697,42 USD markierte der Titel am 06.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.10.2023 bei 344,73 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 47,60 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 663,57 USD an.

Netflix gewährte am 18.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,99 USD gegenüber 3,35 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,53 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 8,19 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Netflix am 15.10.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2024 auf 19,09 USD je Aktie.

