Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix zündet am Freitagnachmittag Kursrakete

Die Netflix-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,5 Prozent auf 239,85 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Netflix-Aktie bei 244,15 EUR. Bei 237,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.289 Netflix-Aktien.

Bei 617,60 EUR erreichte der Titel am 17.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 61,16 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2022 bei 155,88 EUR. Abschläge von 53,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 267,75 USD.

Netflix veröffentlichte am 19.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,97 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.970,14 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.341,78 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 18.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Netflix rechnen Experten am 17.10.2023.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 10,11 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

