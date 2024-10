Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag mit Abschlägen

Kurs der Netflix

Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 699,32 USD ab.

Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 699,32 USD. Das Tagestief markierte die Netflix-Aktie bei 698,90 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 702,40 USD. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 98.516 Stück gehandelt.

Bei 735,98 USD erreichte der Titel am 12.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 344,73 USD. Dieser Wert wurde am 19.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 102,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 663,57 USD je Netflix-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 18.07.2024 vor. Es stand ein EPS von 4,99 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 3,35 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9,53 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.10.2024 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 19,16 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Handel in New York: So performt der NASDAQ 100 aktuell

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor 5 Jahren verdient