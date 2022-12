Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Netflix am Nachmittag auf rotes Terrain

Das Papier von Netflix gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 274,35 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Netflix-Aktie bisher bei 268,05 EUR. Bei 272,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 4.103 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 28.12.2021 markierte das Papier bei 546,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 49,77 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2022 Kursverluste bis auf 155,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 76,00 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 292,00 USD.

Am 18.10.2022 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,19 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.925,59 USD, während im Vorjahreszeitraum 7.483,47 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Netflix am 17.01.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 10,24 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

