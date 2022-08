Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Netflix-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 237,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Netflix-Aktie bisher bei 235,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 241,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.381 Netflix-Aktien.

Am 17.11.2021 markierte das Papier bei 617,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 61,56 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 155,88 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 52,30 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 263,38 USD.

Am 19.07.2022 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,97 USD erwirtschaftet worden. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.970,14 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.341,78 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Netflix-Bilanz für Q3 2022 wird am 17.10.2022 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2022 10,15 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

