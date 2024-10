Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Netflix gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Netflix-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 692,45 USD ab.

Der Netflix-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 692,45 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Netflix-Aktie bisher bei 689,48 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 704,35 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 249.541 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 12.10.2024 auf bis zu 735,98 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 6,29 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 344,73 USD. Dieser Wert wurde am 19.10.2023 erreicht. Abschläge von 50,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 663,57 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 18.07.2024 vor. Das EPS wurde auf 4,99 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,35 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,53 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.01.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 19,16 USD je Netflix-Aktie.

