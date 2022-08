Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 0,8 Prozent auf 237,00 EUR. In der Spitze legte die Netflix-Aktie bis auf 238,40 EUR zu. Bei 237,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 3.377 Netflix-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.11.2021 bei 617,60 EUR. Mit einem Zuwachs von 61,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 155,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,04 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 263,38 USD an.

Am 19.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 3,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,97 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.970,14 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.341,78 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 17.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2022 10,15 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

