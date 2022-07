Netflix Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Netflix

Die Netflix-Aktie musste um 19.07.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,2 Prozent auf 188,62 EUR. Bei 187,04 EUR markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 189,68 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.658 Netflix-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.11.2021 bei 617,60 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 69,46 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2022 bei 155,88 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 21,00 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 266,29 USD je Netflix-Aktie an.

Am 19.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,53 USD gegenüber 3,75 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.867,77 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.163,28 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Netflix am 19.07.2022 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2022 10,79 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Trading Idee: Netflix - Bodenbildung und weiterer Anstieg?

Hot Stocks heute: Netflix gibt eine Technologie-Partnerschaft mit Microsoft bekannt - HUGO BOSS entwickelt sich

Netflix-Aktie verliert: Netflix zahlt künftig Mindestgagen für deutsche Serienproduktionen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com