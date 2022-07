Netflix Aktie News: Netflix am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von Netflix konnte um 19.07.2022 09:22:00 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,5 Prozent auf 189,00 EUR. Die Netflix-Aktie legte bis auf 190,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 190,90 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wechselten 145 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 17.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 617,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 69,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 155,52 EUR. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 21,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 266,29 USD.

Am 19.04.2022 hat Netflix die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,53 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.867,77 USD umgesetzt, gegenüber 7.163,28 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Netflix am 19.07.2022 präsentieren.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2022 auf 10,79 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Trading Idee: Netflix - Bodenbildung und weiterer Anstieg?

Hot Stocks heute: Netflix gibt eine Technologie-Partnerschaft mit Microsoft bekannt - HUGO BOSS entwickelt sich

Netflix-Aktie verliert: Netflix zahlt künftig Mindestgagen für deutsche Serienproduktionen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: pixinoo / Shutterstock.com