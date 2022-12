Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Montagnachmittag mit Verlusten

Die Netflix-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 271,50 EUR. Bei 271,40 EUR markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 275,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.967 Netflix-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 546,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2021). Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 155,88 EUR. Mit einem Kursverlust von 74,17 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 292,00 USD aus.

Am 18.10.2022 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 3,10 USD gegenüber 3,19 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.483,47 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.925,59 USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Netflix am 19.01.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 18.01.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 10,24 USD je Netflix-Aktie.

