Netflix Aktie News: Netflix zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Um 20.05.2022 16:22:00 Uhr ging es für das Netflix-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 176,06 EUR. Die Netflix-Aktie legte bis auf 177,18 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 175,30 EUR. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.603 Stück gehandelt.

Am 17.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 617,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 71,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 155,88 EUR ab. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 12,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 351,43 USD.

Netflix veröffentlichte am 19.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,53 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,75 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.867,77 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 7.163,28 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Netflix am 18.07.2022 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 12,03 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

